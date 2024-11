Katar obupal: v pogajanjih med Hamasom in Izraelom ne bo več posrednik Svet 24 Katar je sporočil, da se umika s položaja ključnega posrednika med Izraelom in palestinskim islamističnim Hamasom v pogajanjih za premirje v Gazi in o osvoboditvi talcev.



