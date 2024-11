Kljub golu z glavo konec sezone za Messija; Ilenič junak NY Cityja RTV Slovenija Hladna prha za Messija, Miami in Ligo MLS. Zmagovalci rednega dela in veliki favoriti so se opekli na prvi stopnički izločilnih bojev, saj je Miami Inter doma presenetila Atlanta z 2:3. Lionel Messi je sicer z glavo izenačil na 2:2, a ni preprečil poraza.

