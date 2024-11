Kek vpoklical peterico prvoligašev, tudi debitanta Ratnika in Sešlarja 24ur.com Pred slovensko nogometno izbrano vrsto sta še zadnji preizkušnji v Ligi narodov proti reprezentancama Norveške in Avstrije. Matjaž Kek je na seznam vpoklicanih prvič uvrstil kapetana Olimpije Marcela Ratnika in vezista Celja Svita Sešlarja. Do sprememb v strokovnem štabu po odhodu Boštjana Cesarja še ni prišlo.

