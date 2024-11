Vlada in sindikati danes pred predvidenim parafiranjem kolektivnih pogodb dejavnosti SiOL.net V okviru priprave podlag za prenovo plačnega sistema javnega sektorja ter v njenem okviru načrtovanih dvigov plač je danes predvideno še parafiranje kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev, katerih vsebino so usklajevali na t. i. stebrnih pogajanjih. Že zdaj pa je jasno, da k parafiranju dokumentov ne bodo pristopili vsi sindikati.

