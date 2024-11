Začenja se druga letošnja preventivna akcija za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov Primorske novice Danes se začenja druga letošnja nacionalna preventivna akcija za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov, ki jo izvajata agencija za varnost prometa in policija. V tem tednu bodo policisti izvedli več poostrenih nadzorov nad avtobusi in tovornimi vozili. Med drugim bodo pozorni na spoštovanje omejitev hitrosti in uporabo motečih naprav.

