Nadzori tovornjakov in avtobusov - še vedno veliko kršitev Primorske novice Tovorni promet se je na slovenskih cestah, predvsem hitrih in avtocestah v zadnjih letih močno povečal, kar vpliva tudi na prometno varnost. Prav večji varnosti voznikov tovornih vozil in avtobusov je namenjena letošnja že druga preventivna akcija, ki se je začela včeraj, organizirata jo Policija in Agencija za varnost prometa.

