Deportacije: Trump bo nekdanjega direktorja službe za priseljevanje in carino ICE Toma Homana imenoval za “mejnega caraja” topnews.si Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo dejal, da bo Tom Homan, nekdanji vršilec dolžnosti direktorja službe za priseljevanje in carino (ICE), v njegovi novi administraciji pristojen za meje države. Homan bo “pristojen za meje naše države (“Mejni car”), vključno z, a ne omejeno na, južno mejo, severno mejo, celotno pomorsko in letalsko varnost,” […]...

