FOTO: Znane podrobnosti smrtne nesreče, na kraju umrl 69-letnik, to je razlog nesreče Lokalec.si Poročali smo, da je vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo na bok, ena oseba je izgubila življenje. Z ogledom kraja prometne nesreče in zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je dve vozili iz smeri Vaneče v smeri M. Sobote izven naselja Sebeborci, prehiteval voznik osebnega avtomobila. V trenutku prehitevanja je na njegovo levo zapeljal 69-letni voznik, ki je vozil pred njim. Med vozili j ...

Sorodno



























































































































Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Anže Logar

Janez Janša

Robert Golob

Josip Iličić