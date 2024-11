Kriminalisti so zaključili zahtevno in dolgotrajno preiskavo železniške nesreče, ki se je zgodila 21. decembra lani pri Rakitniku, v kateri sta umrla dva delavca, dva pa sta bila poškodovana. Ovadili so tri zaposlene na Slovenskih železnicah, grozi jim do osem let zapora. Vodja koprskih kriminalistov Primož Ogrinc je danes povedal, da so zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja ogrožanja posebni ...