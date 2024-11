Minister Logaj nagovoril udeležence Strokovnega srečanja ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol Vlada RS Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Vinko Logaj je na 33. Strokovnem posvetu ravnateljic in ravnateljev osnovnih in glasbenih šol v Portorožu spregovoril o prednostnih aktivnostih ministrstva, pri čemer je izpostavil ukrepe za zmanjševanje kadrovskih primanjkljajev in ostale aktivnosti za zagotavljanje ter izboljševanje sistema vzgoje in izobraževanja.

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Anže Logar

Janez Janša

Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar

Robert Golob