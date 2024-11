Podeljena so Državna priznanja za izjemne dosežke v mladinskem sektorju v letu 2024 Vlada RS Na letošnjem Nacionalnem posvetu mladinskega sektorja, ki se odvija v organizaciji Celjskega mladinskega centra in na pobudo Urada Republike Slovenije za mladino, se je zbralo okoli 150 mladinskih delavcev in delavk.

Sorodno Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Matjaž Han

Janez Janša

Andreja Katič