Center vojaških šol preoblikovan v Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje SiOL.net Center vojaških šol, ki je nosilec vojaškega izobraževanja in usposabljanja v Slovenski vojski, se je preoblikoval v Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje. "Delamo korak naprej na področju doktrine, usposabljanja, razvoja in znanja, da bomo še bolje pripravljeni," je dejal minister za obrambo Borut Sajovic.

