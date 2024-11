FOTO: Center vojaških šol preoblikovan v Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje Lokalec.si V vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru je včeraj potekala slovesnost ob preoblikovanju Centra vojaških šol (CVŠ) v Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje (PDRIU). Slavnostni govornik je bil minister za obrambo mag. Borut Sajovic, dogodek pa so obiskali tudi državni sekretar na ministrstvu za obrambo dr. Damir Črnčec, načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalpodpolkov ...

