Ciljev trajnostnega razvoja ne bomo dosegli brez socialnega in ekonomskega opolnomočenja žensk, je danes na Pariškem forumu za mir dejala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Kot so sporočili iz njenega urada, je izpostavila tudi potrebo po reformi globalnega upravljanja in povečanju javnih sredstev za boj proti revščini in zaščito planeta.



