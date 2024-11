Pirc Musar in Trump po telefonu potrdila odlične odnose med državama RTV Slovenija Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je po telefonu pogovarjala z novoizvoljenim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in mu čestitala za izvolitev. Ob tem sta sogovornika potrdila odlične dvostranske odnose, so sporočili z urada predsednice.

