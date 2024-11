Krka iz –18 do dveh podaljškov in novega nesrečnega poraza 24ur.com V 8. krogu regionalne košarkarske lige ABA je bil v Novem mestu odigran izjemno razburljiv dvoboj med domačo Krko in FMP-jem iz Železnika. Ko je že kazalo, da se bodo prepričljive zmage veselili gostje iz okolice srbske prestolnice, so krkaši uprizorili neverjeten preobrat in po zaostanku z 18 točkami izsilili podaljšek. Še več, za zmago gostov sta bila potrebna kar dva podaljška, končni izid pa ...

Omenjeni KK FMP

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Han

Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Anže Logar