Reaktivci rekordno hitro do 15 zmag v sezoni RTV Slovenija Winnipeg je sredi New Yorka s 6:3 nadigral Rangerse in v Madison Square Gardnu spisal nov rekord Lige NHL. V zgolj 16 tekmah nove sezone so Jetsi prišli do 15. zmage, kar predtem ni uspelo še nobenemu klubu v 108-letni zgodovini.

