Winnipeg še do 15. zmage, New Jerseyju veliki derbi vzhoda 24ur.com Hokejisti Winnipega nadaljujejo zmagovito serijo v ligi NHL. V Madison Square Gardnu so davi s 6:3 premagali domače New York Rangers in v 16. nastopu dosegli 15. zmago v sezoni ter utrdili vodstvo na razpredelnici. Na vzhodu je nova vodilna ekipa New Jersey Devils, ki je v gosteh premagala doslej vodilno Florido s 4:1.

