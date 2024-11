Sodniško društvo pretreseno nad grožnjami, ki so jih deležni nekateri sodniki SiOL.net V Slovenskem sodniškem društvu so pretreseni nad objavo fotomontaž in domnevnih domačih naslovov več sodnikov in tožilke, ki jih je tožil predsednik SDS Janez Janša. Kot so zapisali, je nadlegovanje sodnikov in tožilcev po domovih zaradi njihovih preteklih odločitev v sodnih postopkih nesprejemljivo, takšne grožnje pa so obsojanja vredne.

Sorodno





























Omenjeni Janez Janša

SDS Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Karl Erjavec

Robert Golob

Goran Dragić