Vlada zaostruje boj proti huliganom: desetletna prepoved obiska in višje kazni 24ur.com Vlada spreminja Zakon o nalogah in pooblastilih policije in s tem zaostruje boj proti huliganom na športnih prireditvah. Ukrep prepovedi udeležbe na športnih prireditvah podaljšuje na od dve do 10 let, po naših informacijah pa za več tisoč evrov zvišuje tudi globo za kršitev ukrepa prepovedi udeležbe na športnih prireditvah. Kaj vse se še spreminja?

