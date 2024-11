V Poljčanah so včeraj odprli dolgo pričakovani Športni park Poljčane, kjer se bodo občani in obiskovalci lahko družili, rekreirali in zabavali v sodobno opremljenem športnem okolju. Slovesnosti so se udeležili županja občine Poljčane, dr. Petra Vrhovnik, in minister za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije, Matjaž Han. Športni park Poljčane obsega številne športne površine in naprave ...