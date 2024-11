Novogoričanke z odlično predstavo napredovale v osmino finala RTV Slovenija Odbojkarice Gen-I Volleya so na povratni tekmi 1/16 finala Pokala challenge v Novi Gorici s 3:0 (20, 21, 14) premagale nizozemski Djopzz Zwolle. Ker so prvo tekmo dobile Nizozemke, sta ekipi odigrali zlati niz, ki so ga dobile Novogoričanke s 15:10.

