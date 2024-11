Odbojkarice Gen-I Volleyja po zmagi v zlatem nizu nad Zwollejem v osmini finala evropskega pokala Challenge Primorske novice Odbojkarice novogoriškega Gen-I Volleyja so s tem, ko so v šestnajstini finala evropskega pokala Challenge izločile nizozemski Djopzz Zwolle, po slabih rezultatih v domačem prvenstvu veselo presenetile sebe in navijače. V soboto jih čakajo Grosupeljčanke, po tem pa že priprave na romunsko ekipo Targovište.

