Izrael v Libanonu in Gazi napadel več kot 100 ciljev N1 Izraelska vojska je v zadnjih 24 urah po lastnih navedbah napadla več kot sto ciljev v Libanonu in Gazi. Prav tako je Izrael znova bombardiral cilje v sirski prestolnici Damask. Skupaj je umrlo več deset ljudi, med njimi so tudi civilisti.

Sorodno











Omenjeni Izrael

Libanon

Sirija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Matjaž Han

Anton Rop

Nataša Pirc Musar

Asta Vrečko