Izrael z novimi smrtonosnimi napadi na Libanon, Gazo in tudi Sirijo N1 Izraelska vojska je v zadnjih 24 urah po lastnih navedbah napadla več kot 120 ciljev šiitskega gibanja Hezbolah v Libanonu. Tarče so bila številna mesta, tudi prestolnica Bejrut, po navedbah lokalnih oblasti pa je bilo ubitih več deset ljudi. Napade je Izrael nadaljeval tudi na Gazo, od koder poročajo o najmanj 28 smrtnih žrtvah v zadnjem dnevu. Po poročanju sirske tiskovne agencije Sana so izrae ...

