Nadzor avtobusov in tovornjakov: “To ni tržnica, to je policija” Primorske novice Več kot 30 policistov, inšpektorjev štirih različnih služb in gostov iz Italije ter Hrvaške je na avtocestnem počivališču Povir včeraj nadziralo tovornjake in avtobuse. Že po dopoldanskem delu akcije je na počivališču obstalo kar nekaj tovornjakov brez tablic, najgloblje pa so segli v žep trije ukrajinski vozniki avtobusa, ki so sami morali odšteti 3000 evrov kazni.

Sorodno