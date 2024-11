Slovenski in italijanski policisti so v skupni akciji, ki jo koordinira Evropsko združenje prometnih policij Roadpol, v četrtek in petek v Povirju in pri Vilešu izvedli poostren nadzor nad mednarodnimi prevozi potnikov in blaga v cestnem prometu. Na avtocestnem počivališču Povir so ustavili 88 tovornih vozil in štiri avtobuse ter ugotovili 50 kršitev. Največ kršitev je bilo povezanih s prekoračeni ...