Pravica do odklopa ter počitka od elektronskih naprav in dela zunaj delovnega časa, ki so jo lani uvrstili v zakon o delovnih razmerjih, prehaja v prakso. Vsi v državi jo morajo urediti do jutri, 16. novembra. Čeprav je bila sprejeta s precej manj odpora kot evidentiranje delovnega časa, se ob razširjenem kršenju številnih temeljnih pravic ne zdi najbolj posrečena.



