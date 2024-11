S 16. novembrom v veljavi pravica do odklopa Vlada RS 16. novembra začne veljati pravica do odklopa. Pravica pomeni, da delavec v času izrabe pravice do počitka oziroma upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom ne bo na razpolago delodajalcu, hkrati pa tudi obveznost, da z namenom konkretizacije te pravice delodajalec sprejme ustrezne ukrepe.

