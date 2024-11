Trije so se stlačili na moped in trčili v avtobus, z najstnikoma je hudo Slovenske novice Nesrečo je povzročil 15-letni voznik mopeda brez vozniškega dovoljenja, on in njegov eno leto starejši sopotnik sta se huje poškodovala.

Sorodno













Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Branimir Štrukelj

Jakob Počivavšek

Asta Vrečko

Janez Janša