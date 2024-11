Drama na cesti: Na mopedu tri mladoletniki, povzročili nesrečo, dva huje poškodovana Lokalec.si Policisti so ob 21. uri v Hrvatinih ustavljali moped brez registrske tablice, na katerem so se peljale tri osebe. Voznik mopeda, 15-letnik brez vozniškega dovoljenja, na znake policistov ni ustavil, ampak nadaljeval vožnjo proti Kolombanu. V ostrem ovinku je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtobus, ki ga je pravilno vozil 55-letni voznik. Kljub umikanju avtobusa je mopedist trčil v ...

