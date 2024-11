Mini davčna reforma je pod streho. Kaj prinaša državljanom? Primorske novice Poslanci državnega zbora so na izredni seji potrdili novele šestih davčnih zakonov, ki jih je pripravila vlada. Med novostmi te mini davčne reforme so: davčna olajšava za visoko kvalificirane mlade kadre iz tujine, znižanje meje za vstop v sistem normirancev in zvišanje obdavčitve sladkih pijač.

