Piše: Peter Jančič (Spletni časopis) Zaradi policijske ovadbe premiera Roberta Goloba, ker bi naj preveč politično čistil policijo, se obetajo nove čistke v policiji, je slišati po Ljubljani. Priprava na to je bila propagandna akcija poslancev Svobode, SD in Levice, ki so po montirani preiskavi v državnem zboru, s katero preiskujejo sami sebe, ta teden razglasili, da sta Tatjana Bobnar in Boštjan ...