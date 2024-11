Podpisali smo Kolektivno pogodbo za dejavnost javni red in varnost Vlada RS Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in minister za javno upravo mag. Franc Props ter predsednik Sindikata policistov Slovenije Adil Huselja in predsednik Policijskega sindikata Slovenije Rok Cvetko so podpisali Kolektivno pogodbo za dejavnost javni red in varnost. Prihodnji teden bo skladno s sklepom vlade pogodbo podpisal še minister za finance Klemen Boštjančič.

