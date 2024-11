43-letnica odšla od doma brez osebnih stvari, domov se ni vrnila Lokalec.si Policisti Policijske postaje Škofja Loka so bili 16. novembra 2024, okoli 11. ure, obveščeni o pogrešani osebi 43-letni Ani Razpet iz Škofje Loke. Ana Razpet je suhe postave, visoka okoli 165 cm, temno rjavih las segajočih do ramen, ima rjave oči. Oblečena je bila v črne pajkice, črn puli in bordo rdečo bundo. Obuta pa v nizke temne čevlje. Nazadnje je bila opažena 16. 11. 2024, okoli 9. ure, ko s ...

