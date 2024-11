V letalski nesreči življenje izgubil znani harmonikar Alen Pivar SiOL.net V današnji letalski nesreči v Gančanih v Prekmurje, v katerem so po neuradnih podatkih umrle tri mlajše osebe, je življenje izgubil tudi sodelavec spletnega uredništva Sobotainfo in televizije Idea Alen Pivar, so sporočili iz omenjenega uredništva. Pivar je bil tudi harmonikar in folklorist.

