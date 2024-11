(TRAGEDIJA) V včerajšnji letalski nesreči umrla harmonikar Alen in pevka Antonija Demokracija Piše: Moja Dolenjska Slovenski glasbeni svet je pretresla novica, da sta v včerajšnji letalski nesreči v Prekmurju umrla znani harmonikar in vrhunski tonski mojster Alen Pivar ter pevka Iskrivih muzikantov Antonija Kosi. Bila sta par. Antonija je bila stara komaj 24 let. Včeraj so v letalski nesreči, ki se je nekaj pred 12. uro zgodila v bližini nogometnega igrišča v Gančanih, trije ljudje. Poleg ...

Sorodno





















































































Omenjeni Aerodrom Maribor

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Anže Logar

Janez Janša

Nataša Pirc Musar

Luka Dončić