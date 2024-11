V ruskem napadu na mesto Sumi na severovzhodu Ukrajine je bilo v nedeljo zvečer ubitih najmanj 10 ljudi, med njimi dva otroka, še vsaj 50 ljudi je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Več žrtev so že pred tem terjali obsežni napadi Rusije na Ukrajino, ki so marsikje ohromili oskrbo z električno energijo.