V ruskem napadu na Odeso številni mrtvi in ranjeni Primorske novice V ruskem napadu na Odeso je bilo danes ubitih najmanj osem ljudi, še 18 je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Črnomorsko mesto je bilo ena izmed tarč ruskih sil že v nedeljo, ko so od tam poročali o dveh smrtnih žrtvah.

