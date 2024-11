Število žrtev zrušenja nadstreška v Novem Sadu naraslo na 15 Primorske novice Ena izmed treh oseb, ki so bile hudo poškodovane v nedavnem zrušenju nadstreška na novosadski železniški postaji, je v nedeljo preminula, so sporočili iz kliničnega centra Vojvodine v Novem Sadu. To je 15. žrtev tragedije, ki še vedno odmeva v Srbiji.

