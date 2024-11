V Srbiji so protestniki že v torek skoraj šest ur blokirali vhod državnega tožilstva v Novem Sadu in zahtevali izpustitev priprtih protestnikov, ki so šli na ulice po tragični zrušitvi nadstreška na železniški postaji. Poslanci in mestni svetniki danes z blokado nadaljujejo, situacija pa je po poročanju N1 Beograd bolj napeta kot prvi dan.