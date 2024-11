Tram delavcu stisnil stopalo Primorske novice V soboto malo pred 8. uro se je zgodila delovna nesreča v koprskem pristanišču. Policisti so ugotovili, da je 50-letni moški odpenjal sveženj kovinskih tramov, eden od tramov je zdrsnil in delavcu stisnil stopalo. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v izolsko bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za hudo poškodbo. O delovni nezgodi so policisti obvestili delovnega inšpektorja.

Sorodno