Včeraj okoli 15.30 so policiste PP Novo mesto poklicali na pomoč iz prodajalne v Novem mestu, kjer so neznanci ukradli več predmetov in zapustili trgovino, ne da bi plačali, in se odpeljali z osebnim avtomobilom. Na podlagi opisa vozila so policisti osumljence izsledili in prijeli. 19-letnemu vozniku so zasegli ukradene predmete in jih vrnili osebju prodajalne. Zoper njega in štiri sostorilce bod ...