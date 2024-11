"V izrazito konkurenčnem okolju, predvsem v trgovini z živili, je prav usmerjanje vseh procesov v osnovne dejavnosti izrazito pomembno in pomeni temelj nadaljnjega uspešnega razvoja podjetja s 75-letno tradicijo. Hkrati to pomeni osredotočanje na kupce osnovnih dejavnosti," so zapisali v sporočilu za medije. preberite več » ...