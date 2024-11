Nekaj časa se je ugibalo, zdaj pa so v Mercatorju potrdili: do konca leta bodo zaprli še tiste fizične trgovine Mercator Tehnike, ki jih doslej še niso. Med 23 poslovalnicami, ki bodo vrata zaprla do konca leta, je tudi trgovina v Slovenskih Konjicah, so za lokalni časopis NOVICE in Radio Rogla potrdili v Mercatorju.

Kot navajajo, nihče zaposlenih naj ne bi ostal brez zaposlitve, saj jim bodo pon ...