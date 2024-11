V zadnjih 24 urah so pomurski policisti obravnavali šest kaznivih dejanj, eno kršitev javnega reda in miru, eno prometno nesrečo z lahko telesno poškodbo, dve prometni nesreči z nastalo materialno škodo, tri povoženja divjadi in prijeli tujce, ki so na nedovoljen način vstopili v našo državo.