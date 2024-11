V Pomurju več tatvin in grožnja Vestnik Pomurski policisti so v preteklem dnevu obravnavali tri prometne nesreče z materialno škodo, prometno nesrečo, v kateri se je udeleženec lažje telesno poškodoval, pet kaznivih dejanj, sedem kršitev javnega reda in miru ter dve povoženji divjadi.





