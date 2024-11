Sindikat: Brez zadovoljnih zaposlenih Mercator ne bo mogel ohraniti ugleda in uspešnosti RTV Slovenija "Kupci vse bolj prepoznavajo, da se za sijočo fasado skriva resno zanemarjanje socialnih pravic in vrednot, ki so bile ključne za Mercatorjev uspeh v preteklosti," opozarjajo v sindikatu delavcev trgovine, kjer vodstvo pozivajo k socialnemu dialogu.

