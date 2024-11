Mercator je leta temeljil na dobrem sodelovanju med vodstvom in zaposlenimi, trenutne prakse pa kažejo na resno krizo zaupanja, so v javnem pismu vodstvu družbe in njenim lastnikom, hrvaški Fortenovi, zapisali v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije. Med drugim so jih zato pozvali k vzpostavitvi iskrenega in transparentnega socialnega dialoga. preberite več » ...