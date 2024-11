Gen-I napoveduje znižanje cen plina in elektrike topnews.si Družba Gen-I s 1. decembrom napoveduje znižanje cen zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce ter cen električne energije za male poslovne odjemalce, so sporočili iz trgovca z energenti. Cena električne energije za gospodinjske odjemalce do konca februarja ostaja regulirana, so spomnili. Kot so v sporočilu za javnost zapisali v Gen-I, se bo cena […]...

